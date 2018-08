Hearthstone Operazione Apocalisse: modalità single-player Laboratorio Enigmi disponibile

Blizzard Entertainment ha annunciato che l'impegnativa modalità gratuita per giocatore singolo di Hearthstone: Operazione Apocalisse, il Laboratorio Enigmi, è ora disponibile.

I giocatori sono chiamati ad entrare nel Laboratorio Enigmi per aiutare gli scienziati dei Laboratori Boom e i loro assistenti a superare gli ostacoli sulla via della ricerca. Per un periodo di tempo limitato, coloro che si connetteranno riceveranno tre buste di carte gratuite di Operazione Apocalisse.

Ogni laboratorio rappresenta uno dei quattro tipi di enigmi: Letale, Riflesso, Piazza Pulita e Sopravvivenza. In ogni laboratorio si parte con una sfida piuttosto semplice, una lezione introduttiva per familiarizzare con le procedure sperimentali, ma la difficoltà aumenta man mano che si va avanti. È possibile affrontare le diverse zone del Laboratorio Enigmi nell'ordine che si preferisce. In questo modo, se si rimane bloccati, si può smuovere la situazione lavorando in un altro laboratorio. I giocatori che completeranno i rompicapi del Dottor Boom riceveranno come premio il dorso delle carte Apocalisse, visibile in calce a questa notizia.

Nel video allegato in apertura di notizia, il progettista delle missioni Giovanni Scarpati e il capo progettista dell'interfaccia Max Ma discutono del processo creativo che ha portato alla nascita del Laboratorio Enigmi. È possibile attivare i sottotitoli in italiano.

L'espansione Operazione Apocalisse è disponibile dallo scorso 7 agosto. Ha introdotto 135 nuove carte, l'abilità Magnetismo, scienziati e magie leggendari, i progetti e le carte Omega.