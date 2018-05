Hearthstone: i pesanti nerf annunciati andranno live la prossima settimana

La notizia è di qualche giorno fa: il team di sviluppo ha annunciato il depotenziamento (o ribilanciamento, anche se la community non sembra esser molto d'accordo sulla definizione) di ben sei importanti carte, tra cui spiccavano la Quest del Rogue, la Chiamata alle Armi del Paladino e l'Evocatrice Astiosa.

Chiamata alle Armi, praticamente, passa dall'archetipo Even a quello Odd, ma perde molta efficacia, a causa del decisivo aumento del Mana necessario alla giocata. Discorso in parte simile (per ciò che riguarda l'aumento dei cristalli di Mana necessari all'evocazione) è quello relativo a Evocatrice Astiosa. Il team punta sostanzialmente a imbrigliarne l'efficacia entro limiti più stringenti.

Come previsto, la notizia delle modifiche ha scatenato un acceso dibattito in seno alla community, che non accenna a placarsi. Nel tumulto, Blizzard ha comunicato che i nerf annunciati avranno effetto a partire dalla patch di martedì 22 maggio.

Dunque, il nuovo bilanciamento post Boscotetro spiegherà la sua piena efficacia una volta che tutti i campioni che hanno partecipato ai Summer Playoff dell'HCT (in cui ha brillato anche la stella azzurra degli Exeed Turna) si saranno qualificati.

Questo fine settimana, infatti, avranno luogo gli ultimi Playoff, quelli della regione Asia-Pacifica. Ciò significa che tutti i giocatori qualificati per la fase finale del Summer Championship dovranno rivedere tutte le loro liste e adeguarle di conseguenza.

Archetipi come Spiteful e Cube sono stati i veri protagonisti di questa prima stagione competitiva dell'Anno del Corvo e, ora, il meta sta per essere stravolto. L'unica carta a non intaccare il meta (del formato Standard, sia chiaro) è la Strega di Mare Naga.