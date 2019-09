Hearthstone: pioggia di ban per l'effetto di SN1P-SN4P, Blizzard interviene

Il caso: uno dei giocatori “Wild” più conosciuti, “Eddetector” ha rivelato alla community di Hearthstone su Reddit di essere stato bannato dal gioco per un presunto “abuso delle meccaniche di gioco”.

Eddetector ha precisato di considerarsi un giocatore leale e di non aver mai fatto uso di cheat nel gioco, avendo all'attivo più di 10.000 partite giocate in cinque anni.

Tre giorni dopo il post in cui il giocatore ha denunciato l'accaduto, il community manager di Blizzard Andrew "Kauza" Kauz ha pubblicato un post in cui spiega la nuova politica relativa all'uso della carta SN1P-SN4P per ampliare la durata dei match e come stavano combattendo gli imbroglioni approfittando dell'effetto della carta.

“Questa settimana abbiamo trascorso molto tempo a leggere questa discussione e a raccogliere tutti i dettagli", ha rivelato Kauza. “Tutto dipende da una situazione in cui un giocatore può avere una significativa di tempo extra nel proprio turno, anche per più di un minuto”.

"SN1P-SN4P è stata anche usata da cheater, che hanno giocato un numero impossibile di carte in un singolo turno." Per Blizzard sono state sollevate preoccupazioni riguardo al fatto che alcuni giocatori hanno utilizzato la carta per giocare "un numero impossibile di carte in un singolo turno."

Kauza, però, ha confermato che i ban comminati a Eddetector e a molti altri giocatori saranno annullati. “Data l'interazione con il problema del tempo nel turno, stiamo ritirando una grande quantità di questi ban. Stiamo anche aggiornando le procedure che hanno portato ai ban automatici per garantire che vengano pizzicati solo i cheater”. “All'epoca, in base alle informazioni che avevamo, i ban sembravano corretti. Solo dopo aver compreso appieno l'interazione con il tempo a disposizione nel turno, siamo stati in grado di rivalutare la nostra metodologia".

SN1P-SN4P e il suo fastidioso effetto, quindi, può esser giocato tranquillamente. Ovviamente se non sgarrate il tempo a vostra disposizione.