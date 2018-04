Hearthstone potrebbe uscire su Nintendo Switch? Il Game Director chiarisce la situazione

Da tempo si parla di un possibile arrivo di Hearthstone Heroes of Warcraft su Nintendo Switch, tuttavia Blizzard ha più volte ribadito di non avere piani per portare il gioco su console. Al PAX East di Boston, il Game Director ha fatto ulteriore chiarezza sulla situazione.

Queste le parole di Ben Brode: "Portare Hearthstone Heroes of Warcraft su Nintendo Switch sarebbe tecnicamente possibile, semplicemente al momento non ci sono piani a riguardo. I possessori di Switch possiedono anche smartphone e tablet, oppure un PC e Mac e possono giocare a Hearthstone su altre piattaforme. Sono un fan di questa console ma non sono sicuro che il gioco si adatterebbe bene alla sua filosofia. Chi è interessato a giocare a Hearthstone Heroes of Warcraft in mobilità può farlo con il proprio smartphone o con un tablet..."

Cosa ne pensate di queste parole? Ricordiamo che la nuova espansione di Hearthstone, Boscotetro, sarà disponibile su PC, Mac OS, iOS e Android da giovedì 12 aprile.