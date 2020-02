Hearthstone: il principale game designer sta lavorando ad un gioco segreto di Blizzard

Arrivano novità interessanti in casa Blizzard, in particolar modo per quanto riguarda gli ambienti vicino ad Hearthstone. Durante una recente livestream il principale game designer del famoso gioco di carte, Mike Donais, ha annunciato di averne abbandonato lo sviluppo.

Durante una live di Dog il designer ha infatti annunciato in chat: "Non lavoro più su Hearthstone dall'inizio di gennaio" per poi concludere "Sono ancora alla Blizzard, ma non posso dire su quale gioco sto lavorando". Ovviamente la notizia ha scosso la community del famoso card game di Blizzard dato che Donais è stato uno dei membri più visibili del team di sviluppo, in particolare dopo l'addio di Ben Brode. Il Senior Designer Dean Ayala ha poi confermato su Reddit le parole di Mike Donais, affermando ancora una volta l'avvio di un progetto tutto nuovo. Poco più tardi anche Peter Whalen ha twittato che seguirà Mike Donais in questa nuova avventura.

Entrambi gli sviluppatori hanno una vasta esperienza nei giochi di carte e sembra molto probabile che stiano lavorando su un nuovo progetto interno che possa portare una ventata di aria fresca. Nello stesso tempo i cambiamenti in casa Hearthstone potrebbero rivelare l'arrivo di un nuovo tipo di approccio da parte di Blizzard. In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che la recensione di Hearthstone: La Discesa dei Draghi è disponibile sulle nostre pagine.