Hearthstone: problemi con le missioni giornaliere, Blizzard a gennaio regalerà tre buste

Da quando l'espansione Coboldi & Catacombe ha debuttato, circa due settimane fa, molti giocatori hanno riscontrato problemi con le missioni giornaliere.

Come ben sapete, ogni giorno i giocatori dovrebbero ottenere una nuova missione da completare per guadagnare il prezioso Oro, ma sembra che il sistema risenta di qualche bug di troppo. Alcuni giocatori, infatti, lamentano di non aver più ricevuto nuove missioni dopo la pubblicazione dell'espansione.

Blizzard è consapevole del problema e sta cercando di risolverlo, ma il fix potrebbe non essere immediato.

"Stiamo attualmente lavorando a soluzioni a breve termine e prevediamo di implementare soluzioni migliori a lungo termine a partire dal nuovo anno". Ha spiegato il community manager Jesse Hill in un post sul forum. "Comprendiamo quanto siano importanti le missioni giornaliere per l'esperienza di Hearthstone, e siamo spiacenti per l'inconveniente causato ai giocatori".

In assenza di una soluzione rapida al problema, Blizzard ha offerto ai giocatori una serie di soluzioni provvisorie. Secondo quanto consiglia il team di sviluppo, se le quest non appaiono 30 minuti dopo che i giocatori hanno effettuato l'accesso è possibile provare a giocare in modalità Classificata, Amichevole o Arena per resettare le missioni.

Gli utenti, inoltre, avevano già scoperto che anche cambiare la lingua del gioco poteva risolvere il problema.

Non tutto il male viene per nuocere, comunque. Per scusarsi dei problemi causati e per il lungo tempo necessario a risolverli, Blizzard ha in programma di regalare tre pacchetti di Coboldi & Catacombe all'inizio di gennaio. Quindi, state sintonizzati per tutte le informazioni del caso.