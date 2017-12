Hearthstone: problemi per il Potere Eroe di Rexxar Predamorte, le bestie non obbediscono!

Con l'arrivo dell'espansione(a proposito, continuate a seguirci per la recensione) il poveroha risentito di un problemino non da poco.

Il Potere Eroe del Cacciatore nella sua versione non morta, Rexxar Predamorte (o Deathstalker, in lingua originale), introdotta ovviamente ne I Cavalieri del Trono di Ghiaccio, non interagisce con alcuno dei servitori di tipo Bestia introdotti nell'ultima espansione.

Il Rexxar non morto ha un Potere Eroe abbastanza particolare, chiamato Genesi Bestiale che permette al giocatore di creare uno Zombie "personalizzato" al costo di due cristalli di mana. Questa abilità, essenzialmente, combina i pezzi di due bestie in una; il problema è che le nuove Bestie di Coboldi & Catacombe non sono attualmente "disponibili" per essere assemblate.

Gli affezionati del Cacciatore, come il sottoscritto, si aspettavano nuove potenziali combo devastanti con le bestie introdotte nella nuova espansione e invece pare che rimarremmo tutti delusi.

Molti giocatori si sono già abbondantemente lamentati sui social, in post su Reddit, sul forum ufficiale, chiedendo a gran voce a Blizzard di affrontare questa situazione e risolverla.

Al momento, però, non sappiamo se le bestie di Coboldi & Catacombe diventeranno disponibili in futuro, perché da quanto inteso, la mancata interazione con le nuove bestie sarebbe "intenzionale" e non frutto di un semplice bug. Ciò, però, potrebbe decretare la fine prematura del povero Predamorte.