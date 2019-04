Hearthstone: Red Bull annuncia la nascita del primo torneo 'The Br4wl'

Red Bull annuncia l'arrivo di “The Br4wl”, competizione aperta a tutti i giocatori maggiori di 16 anni dedicata a Hearthstone. A caratterizzare la finale del torneo, sembra, sarà un formato unico nel suo genere.

I partecipanti, per passare il turno, dovranno infatti giocare contemporaneamente contro tre avversari e vincere il maggior numero di partite. Chi riuscirà a sopravvivere, passerà al tavolo finale dove, con le stesse regole, verrà decretato il vincitore del torneo.

Il primo appuntamento di qualificazione si terrà al COMICON il 27 e il 28 aprile, poi sarà la volta dei qualifier online, per giungere alla finalissima che si terrà a Roma il 19 giugno, in cui i 16 migliori giocatori d’Italia si sfideranno per ottenere il titolo. Le iscrizioni sono già aperte sul sito ufficiale Red Bull.

Al COMICON l'evento si terrà all’interno dell’Area Videogiochi presso lo stand Red Bull, mentre, per tutti coloro che non saranno presenti in fiera, ci sarà la possibilità di seguire i qualifier in diretta streaming sul canale Twitch di Red Bull.

La seconda tornata avverrà invece online, con i qualifier del 12 e del 26 maggio, aperti invece a un massimo di 224 partecipanti giocati in formato svizzero. Da ognuno di questi tornei, che si disputeranno nel nuovo formato Specialista Best of 3, usciranno due vincitori che potranno accedere alle finali di Roma, per un totale di 8 giocatori. I restanti 8 verranno invece invitati direttamente da Red Bull.