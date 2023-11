Hearthstone Resa Dei Conti Nelle Maleterre, la vendetta si avvicina: arriva l'espansione!

Che serata, quella del 3 novembre 2023! Quest'oggi vi sono state tante sorprese dalla Blizzcon, dal DLC Vessel of Hatred alle novità di gameplay di Diablo 4, ma per la software house facente parte degli Xbox Game Studios vi è stato modo di parlare anche di tante altre IP videoludiche: è questo il caso di Heartstone e della prossima espansione.

Hearthstone Resa Dei Conti Nelle Maleterre sta per arrivare: mancano davvero pochi giorni all'espansione più attesa dai fan del popolare card game di Blizzard e, come se non bastasse l'uscita dietro l'angolo, nella serata di oggi vi è stata una cinematica pensata per i fan. Pronti a prendere il vostro cavallo e il vostro capello? È quasi ora della resa dei conti. Hearthstone Showdown in the Badlands uscirà tra circa due settimane.

Quale occasione, allora, per ricordare quelle che saranno le premesse di una serie di contenuti in-game che cambieranno le carte in tavola? "La compagnia mineraria Bloodrock ha trovato della potente Azerite nelle Badlands. Stanno scavando in profondità e dissanguando la terra, sconvolgendo le Badlands e risvegliando gli elementali assopiti! Ora misteriosi fuorilegge stanno arrivando in città per rimettere le cose a posto". Heartstone Resa Dei Conti Nelle Maleterre approderà il prossimo 14 novembre. Mancano pochi giorni al momento della verità; siete pronti a saperne di più?