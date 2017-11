Hearthstone: il reveal delle nuove carte prenderà il via lunedì sera!

Sono passate due settimane da quando è stato annunciatae i giocatori di tutto il mondo stanno aspettando con grande impazienza il reveal delledel set.

L'attesa, quindi, terminerà lunedì 20 novembre. Come ormai da tradizione, sappiamo che gli speciali live stream di Blizzard giocheranno anche in questo caso un ruolo fondamentale per il reveal del set.

Il primo di questi si svolgerà lunedì, verso le 22.00 (orario nostrano) come parte del primo giorno del carosello di reveal. Per l'occasione due streamer e giocatori, Whalen e Kibler, giocheranno alcune partite mostrando alcune delle nuove carte di Coboldi & Catacombe.

Lo streaming di lunedì sarà trasmesso anche in altre otto lingue, da squadre professioniste e giocatori provenienti da paesi come Francia, Spagna, Italia e Russia. Per seguire l'appuntamento nella nostra lingua, eVox si occuperà di seguire l'evento attraverso il canale ufficiale NVIDIA.

Le carte svelate di Coboldi & Catacombe le troverete sulla pagina Facebook ufficiale o sulla galleria del sito.

Inoltre, in questa pagina troverete la data e l'ora precise relative alla presentazione delle prime 24 carte del set.

Non abbiamo ancora una data per la nuova espansione; sappiamo solo che arriverà all'inizio di dicembre. Se segue lo stesso percorso delle espansioni precedenti, le nuove carte dovrebbero essere disponibili intorno al 7 dicembre.

C'è ancora tempo per acquistare il pre-ordine da 50 buste (che, al solito, vi darà anche un dorso esclusivo) per 49,99 Euro.