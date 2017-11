Hearthstone: riscattate da oggi il vostro pack dorato Twitch Prime!

Ormai sapete bene che il serviziopermette di sbloccare ricompense per molti giochi, tra cui i titolie, ovviamente, di. Per Overwatch e Heroes of the Storm, ad esempio, molto spesso è possibile ottenere nuovi forzieri classici, oppure speciali.

A partire da oggi, se siete iscritti al servizio Twitch Prime, potete riscattare un pack dorato del set classico di Hearthstone.

Gli utenti di Twitch Prime avranno comunque tempo fino al 9 gennaio per riscattare il pack di carte. Se non siete ancora iscritti, potete sempre farlo gratuitamente.

Se non avete ancora effettuato l'accesso a Hearthstone dopo la BlizzCon, inoltre, vi raccomandiamo di fare il log in per ricevere gratuitamente la leggendaria Marin The Fox, presentata nel corso della BlizzCon 2017, in concomitanza con il reveal trailer della nuova espansione Coboldi & Catacombe, in arrivo tra pochissime settimane, a dicembre.

I contenuti gratuiti per gli utenti Prime non si fermano al pacchetto dorato.

Due ulteriori pacchetti di carte, infatti, saranno disponibili in esclusiva a gennaio, sempre stando a quanto riportato nella pagina dedicata. Insomma, si prospetta un periodo di grande fermento per il card game Blizzard.

Addirittura, nel corso della BlizzCon 2017, il senior game designer al lavoro sul titolo non ha escluso l'arrivo di Hearthstone su Nintendo Switch. Ovviamente non si tratta di un annuncio o di un reveal ufficiale, quindi vi consigliamo di non sperarci, almeno per i prossimi mesi.