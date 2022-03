Hearthstone Rotta per la Città Sommersa: Blizzard svela l'espansione con 135 carte inedite

Dopo aver svelato la Beta PC di Overwatch 2, Blizzard Entertainment solletica la curiosità degli appassionati di giochi di carte collezionabili annunciando Rotta per la Città Sommersa, la prossima espansione di Hearthstone in arrivo su PC e sistemi mobile a metà aprile.

In Rotta per la Città Sommersa, tutti i fan del card game di Blizzard saranno chiamati ad avventurarsi in una spedizione subacquea dell'antica città di Zin-Azshari, una metropoli perduta che fornirà splendidi panorami e sfide contro terrificanti creature marine.

L'espansione porterà in dote 135 carte inedite e numerose novità contenutistiche, prima fra tutte l'introduzione di Naga, una nuova tipologia di Servitore che verrà aggiunta in maniera permanente in Hearthstone. I vendicativi Naga sono abili servitori che sfruttano a proprio vantaggio la Magia e offrono bonus quando si utilizzano, appunto, le Magie ad ogni mano giocata dal proprio alter-ego.

Nelle profondità di Zin-Azshari albergano anche dei mostri come il Colosso, da qui l'aggiunta della nuova abilità che permette ai propri servitori di comparire sul campo di battaglia per lavorare in sinergia con la carta principale. Non meno interessante è poi l'abilità Dragaggio che permette di guardare le ultime tre carte del mazzo e di sceglierne una da mettere in cima. È possibile combinare le abilità Dragaggio con le nuove carte di Azshara che mettono una potente carta "Sommersa" in fondo al mazzo.

Prima di lasciarvi al video di presentazione, vi informiamo che il lancio di Hearthstone: Rotta per la Città Sommersa è previsto per il 12 aprile.