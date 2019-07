Hearthstone Salvatori di Uldum: Blizzard annuncia in video la nuova espansione

I vertici di Blizzard Entertainment annunciano ufficialmente Salvatori di Uldum, la prossima, attesissima espansione di Hearthstone che promette di aggiungere una nuova serie di carte e tanto altro all'iconico gioco di carte collezionabili per PC e sistemi mobile iOS e Android.

La sinossi ufficiale della scheda che accompagna il filmato di presentazione di Hearthstone Salvatori di Uldum ci aiuta a dipingere il quadro narrativo nel quale ci muoveremo per arricchire la nostra esperienza di gioco dopo l'ottimo set L'Ascesa delle Ombre: "Unisciti a Reno, Elise, Brann e Ser Pinnus mentre riportano alla luce tesori, combattono i cattivi e cercano di portare a termine il delicato compito di salvare il mondo nella nuova espansione di Hearthstone, Salvatori di Uldum! Il Male sta invadendo i polverosi deserti di Uldum, ma finalmente si intravede un barlume di speranza grazie alla Lega degli Esploratori!".

Per quanto riguarda le novità di gameplay che ci attendono con la nuova espansione narrativa di Hearthstone, i ragazzi di Blizzard Entertainment anticipano l'introduzione di un nuovo set con ben 135 carte inedite che ci consentiranno di ampliare il nostro mazzo digitale grazie a Piaghe, Tesori, Missioni e Mummie. I nuovi elementi di gioco favoriranno l'introduzione della meccanica di Rinascita, un'abilità che permetterà ai servitori di ritornare in vita la prima volta che vengono sconfitti, seppur con un solo punto di Salute restante. Non mancheranno poi degli ulteriori bilanciamenti al gameplay, come quelli che hanno interessato Hearthstone con gli ultimi update.

A causa del continuo movimento delle sabbie di Uldum, saranno poi riportate alla luce delle carte nascoste che disporranno di potenti effetti tra meccaniche inedite e familiari. Il lancio di Hearthstone Salvatori di Uldum è previsto per il 6 agosto su PC e sui principali tablet e smartphone della doppia famiglia mobile di sistemi iOS e Android.