Hearthstone: Sam Braithwaite guiderà la divisione esport dopo la partenza di Che Chou

L'emorragia di dipendenti che sta affliggendo Blizzard non accenna ad arrestarsi. Qualche giorno fa Che Chou, responsabile esport di Hearthstone, ha annunciato la sua uscita dalla compagnia per trasferirsi in Ubisoft.

Ora Blizzard ha deciso di trasferire Sam Braithwaite da HOTS al team di Hearthstone per guidare il titolo nel 2019.

Braithwaite, vanta un'esperienza pluriennale in Blizzard: ha diretto la divisione esport di Heroes of the Storm, come dicevamo, e di Starcraft prima di trasferirsi su Hearthstone sei mesi fa per lavorare all'ombra di Chou.

La partenza di Che Chou è stata annunciata lo scorso venerdì e Braithwaite assumerà il ruolo di Senior Gobal Franchise Lead per Hearthstone Esport come suo successore. Prima di lavorare su Hearthstone, Sam è entrato a far parte di Blizzard come product manager per Heroes of the Storm nel marzo 2016, prima di passare a ricoprire la carica di Product Lead lo stesso anno. Braithwaite ha anche promosso l'esport di StarCraft II e giochi come Warcraft III e StarCraft: Remastered. Sam ha creato e lanciato la Korea Starcraft League (KSL), un circuito premiere coreano StarCraft: Remastered.

Prima di entrare in Blizzard, Braithwaite è stato il direttore Esport per Heroes of Newerth e successivamente come Publishing Director per Frostburn Studios. Sam Braithwaite, come accennato poco fa, ha lavorato su Hearthstone per circa sei mesi, e molte iniziative che vedremo nel corso dei prossimi mesi sono il risultato del suo coinvolgimento.

I fan forse lo ricorderanno nel video di anteprima della scena esport di Hearthstone, dove è apparso accanto proprio a Che Chou.

Blizzard ha recentemente perso un certo numero di persone chiave, inclusi Ben Brode, Armita Ahuja e Mike Morhaime che si è dimesso dal ruolo di CEO.