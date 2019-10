Hearthstone: secondo un leak l'IP sarebbe in grande difficoltà

Con l'avvicinarsi del BlizzCon 2019 continuano a circolare in rete i leak sulle varie IP storiche di Blizzard e tra queste, il famoso card game Hearthstone. Le informazioni che sono emerse dal post di un utente anonimo su 4chan sembrano delineare una situazione poco rosea.

Heathstone viene infatti definito dagli sviluppatori in una sorta di "spirale della morte" con una costante perdita di utenti a cui la società non riesce trovare un rimedio. Secondo il leak, il "nuovo progetto" che avrebbe dovuto risollevare le sorti del gioco non sembra essere gradito al team di sviluppo tanto che viene sottolineato come nessun altro gioco firmato Blizzard nella storia abbia visto una fase discendente così rapida e così prolungata. Molte preoccupazioni deriverebbero poi dal sistema del lootbox che sarebbe considerato alla stregua del gioco d'azzardo. Inoltre viene specificato come il gioco non riesca ad essere indirizzato verso gli Esport come vorrebbe la società. Il leak conclude citando un piano per una versione VR di Heathstone che però sembra non essere andato in porto.

Ovviamente, il tutto va preso con le pinze data l'attendibilità incerta della fonte. Il documento parla poi dei prossimi progetti di Blizzard e in particolar modo dei nuovi Diablo 4 e Overwatch 2. Dovremo aspettare il BlizzCon 2019 per vedere se il leak sarà seguito da qualche annuncio.