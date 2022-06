Hearthstone, svelata l'espansione Assassinio al Castello di Nathria: trailer e nuove carte

Questo pomeriggio Blizzard Entertainment ha tolto i veli alla nuova espansione del gioco di carte collezionabili Hearthstone, intitolata Assassinio al Castello di Nathria. Scopriamo assieme tutti i dettagli, dal trailer alle carte già confermate.

Assassinio al Castello di Nathria sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal 2 agosto 2022, forte di ben 135 nuove carte collezionabili. La storia, ambientata nelle Terretetre, è incentrata su Sire Denathrius, che un bel giorno decide di invitare 10 dei suoi avversari al Castello di Nathria per una festa. Peccato che, subito dopo l'inizio dei festeggiamenti, Sire Denathrius viene trovato morto! Toccherà all'illustre Murloc Holmes e al suo fidato assistente Pinson indagare sui nuovi Luoghi, seguire le tracce dei servitori con Infusione, interrogare i 10 sospetti Leggendari e risolvere il caso.

Ogni classe avrà un servitore Leggendario (per un totale di 10 nuove carte) come sospettato principale dell'assassinio di Sire Denathrius. L'espansione introdurrà anche un nuovo tipo di carta, i Luoghi. I Luoghi vengono giocati sul campo di battaglia pagandone il costo in mana, e poi possono essere attivati gratuitamente durante i turni per scatenare potenti effetti. Ogni attivazione costa 1 Integrità e attiva un Tempo di Recupero di 1 turno. Ogni classe ha i propri Luoghi del Castello di Nathria, che rappresentano il posto in cui i relativi sospetti si trovavano al momento dell'assassinio, e quindi sinergizzano con i diversi temi della relativa classe. Prevista anche una nuova abilità, Infusione. L'Animum, che è la forza vitale estratta dalle anime perdute, fornisce potere alle Terretetre e a coloro che lo bevono. Le carte con Infusione, finché restano nella vostra mano, assorbono l'Animum dei vostri servitori quando muoiono. Dopo che il numero specificato di servitori è morto mentre la carta con Infusione era nella vostra mano, questa carta si trasforma in una versione più potente.

L'espansione è già disponibile al preacquisto su Battle.net. Il Mega Pacchetto Assassinio al Castello di Nathria (79,99 euro) include 80 buste di Assassinio al Castello di Nathria, 5 buste Dorate di Assassinio al Castello di Nathria, 2 carte Leggendarie casuali di Assassinio al Castello di Nathria, il modello eroe Sire Denathrius per il Guerriero, il dorso Denathrius, il Tabellone Battaglia - Lidi Sabbiosi e 10 buste di Mercenari. Il Pacchetto Assassinio al Castello di Nathria (49,99 euro) include 60 buste di Assassinio al Castello di Nathria, 2 carte Leggendarie casuali di Assassinio al Castello di Nathria e il dorso Denathrius.

In cima a questa notizia potete godervi il trailer dell'annuncio, mentre in calce trovate le carte già presentate. Il nostro Giovanni Calgaro ha inoltre intervistato Blizzard per scoprire ulteriori dettagli su Assassinio al Castello di Nathria.