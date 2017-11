Hearthstone: svelate altre due carte del nuovo set, armi protagoniste

La nuova espansione disi sta avvicinando a grandi passi e gli appassionati sono in fermento per scoprire quali sorprese ci riserveranno le 135 carte di. Dopo l'giunte nella giornata di ieri, nel pomeriggio sono state annunciate

Come ormai d'abitudine, Blizzard ha demandato il reveal a diverse personalità di spicco della community. IL primo annuncio è stato affidato al sito cinese NGA, il quale ha rivelato l'arma leggendaria del Druido: Ramo dell'Albero del Mondo.

L'arma, che accompagnerà Malfurion a partire da questa espansione, ha un costo accettabile di quattro cristalli di mana per 1/5. Ciò che conta, però è l'effetto: una volta esaurita i cinque punti di robustezza, la carta attiverà il suo Rantolo di Morte che porterà il Druido a guadagnare, in un sol colpo 10 cristalli di mana. Perfetto per i mazzi Ramp. Vi ricordate Comunione Astrale? Bene. Il Ramo dell'Albero del Mondo possiede lo stesso, identico effetto senza l'inconveniente di dover scartare l'intera mano. Quindi, la nuova leggendaria può, in potenza, avere un grande impatto nel prossimo meta.

La seconda carta svelata, questa volta dall'italiano JackTorrence, ha sempre a che fare con le armi ma in questo caso è una creatura.

Il Rovistatore Koboldo è un'epica neutrale da tre mana (per 1/3) con un Grido di battaglia molto utile per tutti quegli archetipi che fanno pesantemente ricorso alle armi. In sostanza, quando entra in gioco, Rovistatore Koboldo consente al giocatore di far tornare nella mano un'arma precedentemente distrutta.

Quindi, la sua efficacia potenziale sembra estendersi ben oltre alla semplice espansione. Se, come ipotizziamo, il meta virerà verso quella direzione, Rovistatore Koboldo potrebbe davvero risultare una carta imprescindibile.