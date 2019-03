Hearthstone: svelate tante nuove carte dall'espansione L'Ascesa delle Ombre!

Come vi abbiamo anticipato nel corso delle scorse settimane si sta avvicinando a grandi passi il nuovo anno di Hearthstone.

Salutato l'Anno del Corvo, sarà il Drago a farci compagnia per questo 2019 e porterà in dote non solo grandi novità per il single player e l'ennesima rotazione fuori dal formato standard dei vecchi set (in particolare quelli dell'Anno del Mammut) ma anche le tre canoniche espansioni.

La prima di queste sarà L'ascesa delle Ombre che arriverà il 9 Aprile, con 135 nuove carte pronte a entrare nella nostra collezione e – magari – entrare nel meta.

Alcune carte che vedrete nella galleria in calce alla notizia contengono alcune nuove meccaniche di gioco che vi abbiamo raccontato nell'articolo dedicato: Magie Gemelle, Lacché, Piani.

Vi ricordiamo che, a partire dal 5 aprile, potrete effettuare l'accesso a Hearthstone per ottenere una carta Leggendaria gratuita. Durante la prima settimana post lancio sarà disponibile il Pacchetto dell'Ombra: nove buste de L'ascesa delle Ombre e un ticket per un ingresso in Arena al prezzo di 9.99 €.

I bundle pre-acquisto daranno ben due opzioni ai giocatori: il Pacchetto da 50 buste, che include il dorso Gemma di Lazul e una carta Leggendaria, e il Mega Pacchetto da 80 buste, che include l'eroe Sacerdote Madame Lazul, il dorso Gemma di Lazul e una carta Leggendaria Dorata.

Questi pacchetti, validi solo per questa offerta, saranno disponibili su tutte le piattaforme, rispettivamente a 49.99 € e 79.99 €.