Hearthstone su Switch? Blizzard non lo esclude categoricamente

Intervistato da TrustedReview, il Senior Game Designer dinon ha escluso categoricamente l'arrivo del gioco su, sebbene al momentonon abbia piani in merito.

Queste le parole di Peter Whalen a riguardo: "Hearthstone su Switch? Non saprei, non ci stiamo lavorando, ma per il futuro non posso escluderlo categoricamente. Ci sono tante piattaforme che apprezziamo e che potrebbero ospitare Hearthstone, sicuramente valuteremo questa opzione nel corso del tempo."

Da tempo si parla di un possibile arrivo del gioco su Switch, Hearthstone ben si adatterebbe alla natura "ibrida" della console Nintendo, allo stato attuale però tutto tace da parte di Blizzard.