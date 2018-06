Hearthstone Team Standings: la speciale classifica riservata ai team è finalmente realtà

Sul finire dello scorso anno Blizzard ha annunciato la Hearthstone Pro Team Standing, una speciale classifica riservata alle organizzazioni esport che supportano i giocatori competitivi di Hearthstone. La Pro Team Standing ora è più che un semplice progetto sulla carta.

Le organizzazioni idonee a partecipare selezionano tre giocatori che le rappresentino in ogni stagione dell'HCT. Alla fine di ogni stagione, le 10 migliori squadre riceveranno un premio in denaro in base al totale dei Punti Competitivi guadagnati dai giocatori appartenenti alla squadra.

Il prize pool è di tutto rispetto: oltre 77.000 Dollari in palio per le migliori squadre. 7,500 Dollari andranno a ciascuno dei giocatori della squadra di maggior successo.

Non sorprende che l'iniziativa abbia suscitato molto interesse: al momento sono 50 i team si sono registrati. L'elenco include alcuni dei più grandi team (tra i nomi di spicco, vi sono Team Liquid, CompLexity Gaming, SK Gaming, Team Vitality e Tempo Storm) e organizzazioni un po' più piccole e meno conosciute. Questo, infatti, è anche un ottimo modo per i giocatori di guadagnare denaro extra e supportare la propria carriera.

Tra le squadre italiane troviamo:

Exeed: Mario "ElMachico" Marcello; Marco "Turna" Castiglioni; Andrea "Scacc" Scaccia.

Samsung Morning Stars White: Alberto "Alb987" Reano; Francesco Leoni "Meliador" Meliador; Simone "Leta" Liguori.

Mkers: Dario "JDart" Cozzo; Adriano "Zargon" Diodati; Luca "Thund3r" Altena.

Qlash: Dario "Pool8" Ripa; Federica "MaeveDonovan" Campana; Gabriele "Wolcat" Catterin.

La prima stagione per la classifica a squadre è partita all'inizio di aprile, ma l'elenco delle squadre è stato reso disponibile solo ora. Non ci sono ancora le classifiche disponibili ma verranno conteggiati comunque i punti guadagnati fino alla fine di luglio. Se volete dare un'occhiata alle organizzazioni iscritte, vi consigliamo di visitare la pagina ufficiale.