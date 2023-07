Hearthstone Titani: vi presentiamo in anteprima Sargeras, il titano dello Stregone!

Da quando il festival delle leggende è arrivato su Hearthstone sono passati più di tre mesi. Dopo aver smosso le acque del cardgame digitale con la modalità Imprevedibile, Blizzard ha annunciato Titani, la nuova espansione di Hearthstone in arrivo ad agosto. Noi di Everyeye abbiamo il privilegio di svelarvi una carta in anteprima... e che carta!

Vi presentiamo Sargeras il Distruttore

La carta che Blizzard ci ha permesso di svelarvi in anteprima è il Titano dello Stregone, Sargeras. Nella lore di Hearthstone e del mondo di Warcraft, Sargeras in origine era il più potente dei Titani: per questo, egli ha trascorso millenni a combattere i demoni della Distorsione Fatua e ad intrappolarli in un mondo-prigione. Tuttavia, durante la sua battaglia il Titano scoprì un mondo corrotto dagli Dei Antichi del Vuoto, decidendo di distruggerlo per evitare che gli Dei si risvegliassero. Questa scelta venne criticata dagli altri Titani del Pantheon: Sargeras, allora, si separò da questi ultimi e liberò i demoni della Distorsione Fatua, che divennero la sua Legione Infuocata. L'obiettivo del Titano ripudiato e dei suoi sgherri divenne quello di liberare il Cosmo da ogni forma di vita, per evitare che esso cadesse vittima degli Dei Antichi e della loro corruzione. Per questo, in Hearthstone, la carta di Sargeras è strettamente legata ai demoni e allo stregone. Sargeras è un demone leggendario dello Stregone con un costo di 9 cristalli di mana, un valore di attacco pari a 6 e uno di difesa pari a 12. Il Grido di Battaglia del servitore permette di evocare il portale "La distorsione Fatua" che a sua volta evoca due Imp Scia del Fuoco 3/2 ad ogni fine turno. Ciò che rende più potente il demone, però, è la sua abilità Titano, che permette di scegliere un potente effetto su un totale di tre ogni turno. Nello specifico, Sargeras avrà tre effetti tra cui scegliere quando entrerà in campo. Ad ogni turno, potrete decidere se attaccare con il Titano o se utilizzare un effetto, il quale però ne inibirà le capacità offensive per quel turno.

Una volta scelto un effetto, i due rimanenti potranno essere attivati, sempre uno alla volta, a partire dal turno successivo. In altre parole, se riuscirete a tenere il servitore in campo per tre turni, potrete scatenare i tre potentissimi effetti di Sargeras, che vi aiuteranno sicuramente a vincere la partita.

Demoni, demoni, e ancora demoni!

Il primo effetto di Sargeras si chiama "Per il Vuoto!" e invia tutti i servitori (compresi quelli alleati e quelli nemici, dunque), nel portale della Distorsione Fatua. Come potete vedere dal video riportato in questa notizia, questo effetto non distrugge i servitori nemici, ma li rimuove dal gioco: ciò significa che i loro Rantoli di Morte non verranno attivati. Il secondo e il terzo effetto, invece, riguardano l'evocazione di demoni tramite la Distorsione Fatua. Il primo dei due permette di mettere in campo due Infernali Scia di Fuoco (6 mana 6/6) dalla Distorsione Fatua, oltre ai due Imp 3/2 che vengono evocati ogni turno.

Il secondo, invece, vi garantisce un bonus permanente per il portale, che rimane in gioco anche quando il Titano viene distrutto: attivando l'effetto "Invasione della Legione!", tutti i futuri demoni evocati dalla Distorsione Fatua otterranno due punti aggiuntivi di salute e l'abilità Provocazione. L'effetto, dunque, dovrebbe avere valore sia per gli Imp evocati alla fine di ogni turno, che diventeranno dei 3/4 con Provocazione, sia per gli Infernali Scia di Fuoco 6/6 messi in campo dal secondo effetto di Sargeras, che così dovrebbero diventare dei servitori 6/8 con Provocazione. Ovviamente, il Titano è una carta Leggendaria, perciò potrete averne solo una copia nel vostro mazzo.