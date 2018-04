Hearthstone: ufficializzato l'orario di sblocco di Boscotetro sui server europei

Blizzard secondo un comunicato ufficiale, con la speranza di non incappare in problemi legati al sovraffollamento nei server ha sostanzialmente confermato l'orario di sblocco della nuova espansione di Hearthstone: Boscotetro, in uscita proprio oggi.

La primissima espansione che inaugura ufficialmente l'Anno del Corvo, sarà disponibile di regione in regione a partire da stasera e iniziando da Americhe, Europa e Asia, per finire con la regione cinese.



Secondo il comunicato, i seguenti orari sono da considerarsi ufficiali:

Americhe: 12 aprile 10:00 PDT;

Europa: 12 aprile 19:00 CEST;

Asia: 13 aprile 2:00 KST/1:00 CST;

Cina: 13 aprie 6:00 CST.

Ricordiamo, inoltre, che per un periodo limitato quando effettuerete il log in verrete ricompensati con una carta leggendaria - appartenente a una classe casuale - insieme a tre buste di carte gratuite.

Non vediamo l'ora di mettere le mani su tutti i nuovi contenuti e testare le nuove meccaniche di gioco. Vi diamo appuntamento sempre su queste pagine, augurando a tutti un buon sbustamento, in questa notte oscura e piena di mostri!