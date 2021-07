Hearthstone Uniti a Roccavento, Blizzard annuncia la nuova espansione

L'Anno del Grifone prosegue con Uniti a Roccavento, nuova espansione di Hearthstone che verrà pubblicata il 3 agosto 2021 con ben 135 nuove carte collezionabili.

"Ti diamo il benvenuto a Roccavento! Questa maestosa capitale è una testimonianza di tutto ciò che l'Alleanza rappresenta. Tra floridi mercati, equipaggiamenti luccicanti, cavalcature epiche e nuove Serie di Missioni, Roccavento è il luogo ideale per riposarsi e prepararsi alle prossime tappe lungo il tuo cammino. E prepararsi è d'obbligo, poiché un tremendo pericolo si cela tra le mura immacolate del castello. La città non cadrà mai! Fai squadra con vecchi alleati e nuovi amici. Con determinazione e fermezza, siamo... Uniti a Roccavento!".

Uniti a Roccavento introdurrà 135 nuove carte collezionabili, che verranno svelate nelle prossime settimane mediante un calendario consultabile a questo indirizzo. Tra le più grandi novità si segnala la nuova abilità Scambio: le carte che la posseggono possono essere giocate normalmente o possono essere scambiate con una carta diversa nel mazzo al prezzo di 1 Mana. Tra queste figurano le nuove Placcatura Pesante (Fornisce 8 armatura), Offerta Scottante (Infligge 3 danni a tutti i servitori) e Vipera Marciruggine (Gridod di battaglia: distrugge l'arma dell'avversario).

Tutte e 10 le classi avranno inoltre accesso a una Serie di missioni che mette in evidenza il percorso di un determinato Mercenario a Roccavento. Le Serie di Missioni sono delle Magie Leggendarie che saranno nella vostra mano all'inizio della partita e sono composte da tre livelli di progressione. Ottenete una ricompensa dopo aver completato ogni fase della Serie di Missioni, ottenendo al termine un potentissimo servitore mercenario Leggendario. Tra le nuove carte di questo tipo c'è Seme Demoniaco (Serie di Missioni: subisci 6 danni nei tuoi turni; Ricompensa: Furto vitale. Infligge 3 danni all'eroe nemico)

In Uniti a Roccavento potrete anche scegliere una cavalcatura da usare in battaglia e che continua a combattere al vostro fianco dopo la vostra dipartita e imparare una nuova professione: i Ferri del Mestiere sono armi con effetti speciali, ma senza un valore di attacco. Un esempio è la Verga di Mithril Runica (Dopo che hi pescato 4 carte, riduce il costo delle carte nella tua mano di 1; Perde 1 integrità).

L'espansione può già essere preordinata sullo store ufficiale di Blizzard nelle edizioni Standard e Mega Pacchetto:

(49,99 euro): 60 buste di Uniti a Roccavento, 2 carte Leggendarie casuali di Uniti a Roccavento e il dorso Dama Katrana Prestor; Mega Pacchetto (79,99 euro): 80 buste di Uniti a Roccavento, 5 buste Dorate di Uniti a Roccavento, 2 carte Leggendarie Dorate casuali di Uniti a Roccavento, l'eroe alternativo del Mago Dama Katrana Prestor, il dorso Dama Katrana Prestor, la Barista Alternativa per la Battaglia Ve'nari (preacquisto) e gli Extra della Battaglia.

Uniti a Roccavento, che includerà dei cambiamenti importanti alla Battaglia, con nuovi oggetti cosmetici, un aggiornamento ai tipi di servitore e aggiornamenti costanti a contenuti come Duelli, Risse ed esperienze per giocatore singolo. Durante la Fase 2 dell'Anno del Grifone vedranno la luce anche i Mercenari.