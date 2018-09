Hearthstone: al via l'Intesa San Paolo Cup, finali alla Milan Games Week

PG Esports e Intesa San Paolo, a partire dal prossimo 7 settembre, daranno il via alla Intesa San Paolo Hearthstone Cup, torneo dedicato al card game Blizzard che si concluderà con le fasi finali giocate alla Milan Games Week 2018.

Non è la prima volta che Intesa San Paolo organizza eventi esport. Se ricordate, anche la e-Football Cup dell'anno scorso – sempre alla Milan Games Week – era targata Intesa San Paolo.

A ogni modo, il torneo di Hearthstone si struttura in otto tappe di avvicinamento alla finalissima. Basta vincerne una per qualificarsi alla fase finale che si svolgerà alla PG Esports Arena alla Milan Games Week 2018.

Le fasi finali inizieranno sabato 6 ottobre alle ore 11:00 presso l'area Intesa Sanpaolo per poi concludersi, come detto, proprio sul palco della PG Arena dal pomeriggio, a partire dalle ore 14:00. Il formato di ogni torneo sarà Standard, giocato in modalità Conquista con ban. Il bracket sarà ad eliminazione diretta. A conclusione del torneo, i migliori giocatori saranno premiati con un montepremi totale di 6.000 €.

Ecco le tappe a cui è possibile iscriversi:

Catania: 7 Settembre;

Caserta: 11 Settembre;

Firenze: 14 Settembre;

Bologna: 18 Settembre;

Padova: 21 Settembre;

Valenza: 25 Settembre;

Brescia: 28 Settembre;

Milano: 2 Ottobre.

Trovate i moduli di iscrizione e ogni informazione sul torneo nella pagina ufficiale.