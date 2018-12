Hearthstone: al via la stagione classificata di dicembre, Amici dei Lupi Bianchi

A pochi giorni dall'uscita della nuova espansione La Sfida di Rastakhan, Blizzard Entertainment ha dato il via alla stagione classificata di dicembre 2018 di Hearthstone, denominata Amici dei Lupi Bianchi. In palio c'è il nuovo dorso della carte Lupi Bianchi.

"Gli Orchi del Clan Lupi Bianchi sono famosi per la loro saggezza, onore e abilità in battaglia... e per i loro enormi amici canini, i lupi bianchi! La loro è una stirpe di eroi, che include il Capoclan Durotan e il suo leggendario figlio, Thrall, oltre a molti altri. Quando i clan degli Orchi caddero vittima delle macchinazioni della Legione Infuocata, il Clan Lupi Bianchi si rese conto dell'inganno e si oppose con fermezza. Si può dire che hanno scelto i loro amici con grande cura".



Il nuovo dorso Lupi Bianchi può essere aggiunto alla collezione vincendo 5 partite a qualsiasi grado in modalità Classificata (formato Standard o Selvaggio). Apparirà tra le ricompense alla fine della stagione. Come tutti gli altri dorsi, anche questo sostituisce il disegno del retro delle carte, inoltre mostrerà i risultati raggiunti in Hearthstone.

Il forziere delle ricompense per la modalità Classificata viene assegnato in base al grado più alto raggiunto nel corso di una stagione. Al suo interno possono essere trovati dorsi delle carte, Polvere Arcana e carte Dorate. Più si avanza nella ladder della modalità Classificata, più vantaggio si ottiene nella scalata del mese successivo. Dopo la fine della stagione Classificata, si viene retrocessi di quattro gradi rispetto alla posizione raggiunta. Ciò significa che i giocatori con grado Leggenda verranno riportati al grado 4.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi l'espansione La Sfida di Rastakhan verrà pubblicata martedì 4 dicembre. Introdurrà 135 nuove carte, Campioni Leggendari e servitori Loa per tutte le nove classi, i nuovi servitori Spirito Rari per aumentare i loro poteri, e la nuova meccanica Annientamento, che fornisce bonus e danni extra.