Hearthstone: al via le votazioni per la nazionale dei Global Games, ecco i nomi italiani

Tra poco partiranno ufficialmente i Global Games di Hearthstone. Per chi non conoscesse la competizione, questa non è altro che un torneo basato sulla nazionalità, un po' come i mondiali.

Gli HGG 2018, esattamente come quelli dello scorso anno, presentano 48 tra regioni e paesi. La prima fase si disputerà con un tabellone in formato svizzero, includendo tutte le 48 squadre. I round svizzeri dureranno da metà luglio fino ai primi di settembre, finché non rimarranno solo 16 squadre a contendersi il titolo.

Gli ottavi di finale, invece, si disputeranno nel formato doppio torneo e si terranno presumibilmente da metà settembre ai primi di ottobre. Dureranno due settimane e determineranno le otto squadre che avanzeranno ai playoff. I playoff degli HGG di quest'anno si svolgeranno alla BlizzCon 2018.

Ora Blizzard ha ristretto il campo dei possibili convocati per ogni nazione e tocca a voi scegliere il campione che vorreste inserire nel team nazionale di tre elementi che si giocherà gli HGG.

Come ringraziamento per aver votato tutti riceveranno una busta gratuita dell'espansione Boscotetro.

I papabili per il team italiano sono: Turna (Exeed, qualificatosi per il Summer Championship e autore di un'ottima prestazione agli scorsi playoff stagionali); Meliador e Leta (entrambi del team Samsung Morning Stars White); ElMachico (Exeed); IlBarone; Pool8; Thund3r; Pignas. SCACC (sempre Exeed) invece è preselezionato in quanto giocatore col più alto punteggio competitivo.

Potete votare fino alle 19:00 del 12 giugno.