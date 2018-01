Hearthstone World Championship 17: Fr0zen e Tom60229, lo spettacolo della Finalissima

Ilè un tripudio di bandiere americane. Il tifo è assordante quando i caster annunciano l'ingresso dei due super finalisti del torneo mondiale:

I due sono sopravvissuti a una quattro giorni davvero estenuante per il sistema nervoso, in cui hanno superato agguerriti avversari e innumerevoli rischi.



Finale Hearthstone World Championship 2017 Fr0zen vs Tom60229

I due sono scesi in campo concentrati ma visibilmente tesi. Lo statunitense ha scelto di giocarsi immediatamente la carta Mage. Dichiarazione d'intenti bellicosa, che ha evidenziato sin da subito la volontà dell'americano di dettare il ritmo di gioco. Tom, infatti, dopo aver tentato in tutti i modi di sopravvivere, si è mestamente arreso. Fr0zen subito in vantaggio.

Il secondo Game non è andato diversamente, con lo statunitense che ha tenuto facilmente le redini del match con il suo Priest, costringendo a una veloce e poco dignitosa capitolazione Tom60229. Alla fine del secondo Game, un piccolo imprevisto he disturbato la concentrazione dei due: improvvisamente, dall'alto, hanno iniziato a scendere i coriandoli destinati al vincitore del torneo. Chissà se questo sarà riuscito a spezzare la striscia positiva di Fr0zen.

Per il terzo Game l'americano ci prova col Druido Jade, mentre Tom60229 ha scelto il Priest. Match estremamente lento e nervoso. Fr0zen ha usato una strategia conservativa che, però, gli ha fatto spendere tutta la mano e questo l'ha messo velocemente in difficoltà a causa di pescate complicate e inutili. L'americano, alla fine, opta per una resa onorevole, forte del Game di vantaggio.

Il quarto Game ci porta ancora in dote il Jade Druid di Fr0zen, mentre Tom prova a riproporre il Tempo Rogue. Pescata e giocata pazzesca del taiwanese, che riporta in parità il match con una sequenza di Prince Keleseth e Leroy Jenkins. Fr0zen non riesce ancora a capacitarsi della sconfitta.

Con animo pesante lo statunitense prova ancora, per il quinto e ultimo Game di questa intensa finale, a giocare Malfurion. Lo stesso, ovviamente, fa Tom60299. Druido contro Druido, il leit motiv di questi campionati. È la resa dei conti. Alla fine di questo match, solo uno potrà alzare la coppa e portarsi a casa i 250.000 dollari riservati al vincitore del torneo.

Fr0zen è stato costretto sulla difensiva sin da subito dalla strategia aggressiva dell'avversario che ha giocato con pazienza e molta intelligenza, chiudendo il match in modo perentorio.

Un "come back" da paura, come direbbe qualcuno.

Tom60299 è il nuovo campione del mondo di Hearthstone. Alza il trofeo, emozionato e sovrastato dalle urla e dagli applausi degli spettatori. La coppa 2017 vola a Taiwan!