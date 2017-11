Hearthstone World Championship: il Last Call decreta gli ultimi finalisti

Come vi abbiamo anticipato in occasione della finalissima dell'che ha incoronatonuovo campione della stagione, a partire dalsi terrà il campionato del mondo di Hearthstone, che concluderà la stagione 2017 e l'Anno del Mammut.

L'evento verrà ospitato dalla bellissima città di Amsterdam e, più precisamente, il fulcro della competizione sarà il Beurs van Berlage Conference Centre.

I finalisti, come saprete, saranno sedici. La selezione, per chi non lo sapesse, avviene attraverso le varie tappe dell'HCT Championship. Alla fine di ogni appuntamento sono sempre i primi quattro classificati a staccare il biglietto per il campionato del mondo. Per questo, dalla tappa del Summer Championship si sono qualificati Orange, Surrender, PurpleDrank e JasonZhou i quali sono andati ad aggiungersi agli altri otto giocatori già in lista. Gli ultimi quattro giocatori, invece, sono stati scelti col torneo chiamato "Last Call".

Dall'evento appena conclusosi sono usciti i nomi degli ultimi quattro partecipanti che andranno a comporre il tabellone degli ottavi di finale:

Muzzy

Dalle Americhe arriva Muzahidul "Muzzy". Studente sviluppatore di giochi e simulazioni che vive in Pennsylvania, Muzzy gioca per Luminosity Gaming ed è riconosciuto nel circuito professionistico di Hearthstone come uno dei giocatori più intelligenti in circolazione. Le sue recenti vittorie in diversi DreamHack hanno consolidato il suo posto nell'HCT World Championship.

OmegaZero

La Cina è rappresentata da Lin "OmegaZero" Zheng. La qualificazione di questo ventunenne attraverso il Last Call per l'HCT World Championship segna la terza volta in cui Lin rappresenta il suo paese in un torneo globale di Hearthstone.

tom60229

La regione Asia Pacifica può contare su Chen "tom60229" Wei Lin. Uno dei giocatori migliori di Taiwan, ha partecipato a molti campionati e vinto altrettanti tornei. tom60229 ha mancato di poco le qualificazioni per l'HCT World Championship all'HCT Summer Championship perdendo contro Ryan "Purple" Murphy-Root.

Sintolol

L'Europa è rappresentata da Thomas "Sintolol" Zimmer. Originario di Bad Vilbel, Germania, è un giocatore a tempo pieno di Hearthstone.

Che dire, non ci resta che attendere il 18 gennaio per seguire in diretta un campionato del mondo e vedere chi di loro la spunterà!