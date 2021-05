Hearts of Iron IV festeggia il suo 5° anniversario con l'espansione No Steps Back

Dall'evento PDXCON arrivano novità anche per Hearts of Iron IV. Il quarto capitolo della serie strategica a sfondo bellico realizzata da Paradox Interactive compirà tra poco il suo quinto anniversario dal debutto su PC, e si celebra al meglio con l'annuncio di una nuova espansione.

Hearts of Iron IV No Steps Back è stato rivelato con un breve teaser trailer: il filmato non mostra molti dettagli al di fuori di una fabbrica proiettili e carrarmati, e non c'è nessuna sorta di gameplay a corredo. I 34 secondi di video lasciano però intendere che l'Unione Sovietica rivestirà un ruolo centrale all'interno della futura espansione, che per il momento non ha una data d'uscita precisa. No Steps Back ci permetterà di poter realizzare i nostri carrarmati e modificare il nostro esercito attraverso diverse nuove opzioni. E ovviamente il DLC promette di portare numerose nuove battaglie su larga scala, arricchendo ancora di più l'offerta dell'apprezzatissimo Hearts of Iron IV.

Il titolo è originariamente uscito il 6 giugno del 2016, venendo ben accolto da critica e pubblico. Il supporto al gioco da parte di Paradox è stato costante negli anni successivi. Si è inoltre rivelato un successo commerciale, vendendo 200.000 unità nelle prime due settimane di commercializzazione su PC. Per questo motivo c'è la curiosità di scoprire come No Steps Back migliorerà uno dei più intriganti strategici di guerra disponibili.

Nel corso del PDXCON non sono mancati diversi altri annunci relativi ad espansioni di giochi già noti: eccovi anche l'espansione Royal Court di Crusader Kings 3.