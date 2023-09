Heartstone: Activision Blizzard licenzia più sviluppatori per una riorganizzazione interna

Il team di Hearthstone viene ridotto da Activision Blizzard: la compagnia ha attuato alcuni tagli al personale impegnato sul celebre gioco di carte strategico nell'ottica di una riorganizzazione intera volta a dare una nuova direzione alla squadra dietro lo sviluppo dell'opera.

Rispondendo alla richiesta di maggiori dettagli da parte della testata Kotaku, un portavoce di Activision ha spiegato che le ragioni dietro gli improvvisi licenziamenti tra gli autori di Hearthstone sono da ricercarsi in "cambiamenti d'organizzazione effettuati all'interno del team così da togliere un piccolo gruppo di ruoli che sono risultati ridondanti". Il portavoce ha poi aggiunto che "vogliamo ringraziare questi dipendenti per il loro contributo".

I licenziamenti avrebbero coinvolto 10 persone in totale, alcune delle quali coinvolte nei progetti su Hearthstone già da molti anni e che avrebbero dato un significativo contributo al successo del gioco. In ogni caso uno degli sviluppatori licenziati, Hunter C, precisa che la notizia era "totalmente prevista" da parte sua, aggiungendo inoltre che "per quelle che sono le mie conoscenze, Hearthstone sta andando bene, i dirigenti avevano mostrato di recente quanto stavamo andando bene nel corso di un meeting interno".

Dalle parole di Hunter C si intuisce che le ragioni dietro i licenziamenti non sono da ricercarsi in un'eventuale crisi del gioco, e che la riorganizzazione interna potrebbe essere l'unica ragione dietro la mossa di Activision Blizzard. Il futuro di Hearthstone non sembra dunque in discussione, al netto del brutto momento appena attraversato dal team di sviluppo.