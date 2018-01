Harvey Smith di Deus Ex e Dishonored protagonista del nuovo documentario di Noclip

Il nuovo documentario diè dedicato ad Harvey Smith, veterano dell'industria che ha lavorato al capitolo originale diin qualità di lead designer e acome creative director. Il video, della durata di oltre 20 minuti, è visionabile in cima alla notizia.

Avendo lavorato a titoli come System Shock (QA Lead) i primi due capitoli di Deus Ex (lead designer), Dishonored e Dishonored 2 (in entrambi i casi come creative director), Harvey Smith può considerarsi un'autentica leggenda degli immersive sim, sottogenere che vede nella libertà di azione, nelle venature ruolistiche e nell'immersione i suoi punti di forza. Ai capisaldi del filone si aggiunge anche il recente Prey di Arkhane Studios, titolo che ha saputo portare alla ribalta i tratti salienti di queste esperienze.

Vi lasciamo con il nuovo documentario di Noclip proposto in cima alla notizia. Per tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le notizie più importanti della settimana.