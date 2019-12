Heaven's Vault: il trailer introduce l'avventura di Aliya

Heaven's Vault è uno dei giochi indipendenti più chiacchierati dell'anno che sta per finire, incluso in numerose classifiche per il miglior titolo indie del 2019 e capace di ottenere un Perfect Score (10/10) sul prestigioso quotidiano LeMonde.

Il gioco di Inkle Studios narra la storia di Aliya Elasra, archeologa alle prese con l'esplorazione di una strana zona di spazio chiamata Nebula. Aliya si troverà ad indagare per scoprire alcuni segreti di un passato misterioso e ormai dimenticato. Sviluppato dai creatori di 80 Days (altro progetto acclamata dalla critica), Heaven's Vault è un'avventura di stampo tradizionale con una forte componente narrativa e meccaniche legate all'esplorazione e alla risoluzione di puzzle.

Il gioco si caratterizza anche per una direzione artistica ispirata e una colonna sonora che ben si adatta alle atmosfere della produzione. Heaven's Vault è disponibile ora su PC (via Steam) e PlayStation 4, in attesa di un possibile debutto su piattaforme come Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Heaven's Vault a cura di Claudio Cugliandro: "con Heaven's Vault Inkle ci offre un'altra avventura straordinariamente confezionata, capace di concentrarsi su pochissimi elementi ludici, decorati da straripanti qualità estetiche e artistiche."