Heavenly Bodies annunciato per PS4 e PS5, sfrutterà le funzioni del DualSense

Nel bel mezzo dell'iniziativa PlayStation Indies, che ci ha già regalato l'annuncio per le piattaforme Sony di FIST Forged in Shadow Torch, Maquette, Where the Heart Is e Creaks, è arrivata pure la presentazione di Heavenly Bodies per PlayStation 4 e PlayStation 5

Il gioco di 2pt Interactive, già presentato in precedenza per PC, affiderà ai giocatori il compito di controllare le braccia e le mani di un cosmonauta per premere, tirare e girare un'ampia varietà di meccanismi in un ambiente spaziale fortemente basato sulla fisica. Il trailer in apertura di notizia fornisce un'idea ben precisa della tipologia di gioco.

Heavenly Bodies potrà essere giocato sia in solitaria, sia in multigiocatore locale, ed è attualmente previsto nel corso del 2021. In occasione della presentazione avvenuta tra le pagine del PlayStation Blog, il director Alexander Perrin ha spiegato che su PlayStation 5 il gioco sfrutterà a dovere le potenzialità offerte dal nuovo DualSense. Grazie al feedback aptico e ai trigger adattivi, i giocatori potranno avere piena consapevolezza dell'ambiente circostante e sentire il peso, la texture, la densità l'energia e la vibrazione di ogni strumento, dispositivo o superficie con cui entrerà in contatto l'astronatua.