Heavenly Bodies: l'astronauta del puzzle game spaziale torna in azione su PS4 e PS5

Nel corso dei PlayStation Indies che hanno svelato la data d'uscita di Disco Elysium The Final Cut, i ragazzi di 2pt Interactive hanno mostrato un nuovo video gameplay di Heavenly Bodies, il puzzle adventure ambientato nello spazio che uscirà nel 2021 su PC, PS4 e PlayStation 5.

Dalle colonne del PS Blog, Alexander Perrin di 2pt Interactive spiega che in Heavenly Bodies il compito affidato agli utenti sarà quello di assistere un cosmonauta nelle operazioni da svolgere in orbita.

L'assenza di gravità renderà difficile ogni incarico e obbligherà gli astronauti a ponderare con attenzione ogni singolo movimento da compiere per evitare di perdere gli strumenti o, peggio ancora, di finire inghiottiti nel vuoto cosmico dopo essere stati colpiti da un oggetto fluttuante.

Nella sua versione finale, Heavenly Bodies proporrà cinque missioni, ciascuna contraddistinta da una pletora di puzzle da completare e di problemi di natura scientifica o ingegneristica da risolvere in condizioni di microgravità.

Non a caso, proprio come promesso dagli autori del 'Dreams del cibo' Noir, anche il team diretto da Perrin sfrutterà le tecnologie evolute del DualSense tra feedback aptico, trigger adattivi e microfoni per restituire al giocatore tutte quelle sensazioni tattili e sensoriali legate alla manipolazione degli strumenti e degli oggetti fluttuanti con cui dovrà interagire l'astronauta da impersonare. A questo punto non ci resta che attendere l'annuncio della data di lancio ufficiale di Heavenly Bodies su PC, PS4 e PS5.