Heavenly Sword: graficamente splendido su PS3, ma il gameplay...

Facciamo un nuovo tuffo nel passato targato PlayStation 3. Dopo avervi ricordato di Haze per PS3, c'è un altro gioco che si caricò di grandi aspettative non riuscendo però a centrare completamente l'obiettivo: stiamo parlando di Heavenly Sword, Action di stampo hack 'n slash pubblicato nel lontano 2007.

Nel suo piccolo, Heavenly Sword ha una valenza storica: è stato infatti il gioco che ha messo sui radar Ninja Theory, studio inglese oggi in forza a Microsoft ed al lavoro su Hellblade 2 Senua's Saga per PC e Xbox Series X/S. All'epoca la compagnia era ancora agli albori e con un solo gioco all'attivo, Kung Fu Chaos pubblicato nel 2003 in esclusiva Xbox senza grosse fortunte. Heavenly Sword era per Ninja Theory l'occasione per sfondare sul serio, considerati gli accordi in esclusiva con Sony che puntava molto forte sul progetto. Del resto già dalla sue primissime presentazioni il gioco lasciava stupiti per la sua incredibile veste grafica e per una direzione artistica molto evocativa che dava grande personalità al progetto.

Le aspettative nei confronti di Heavenly Sword si fecero presto considerevoli, ed al momento del suo esordio in tutto il mondo nel settembre del 2007, provò ad imporsi come la più importante esclusiva del primo anno di PS3. L'opera di Ninja Theory fu infatti la prima a mostrare in maniera concreta quali fossero le potenzialità della console e del suo controverso processore CELL che inizialmente creò non pochi grattacapi a sviluppatori first e third party. Oltre a visuali mozzafiato ed una tenuta tecnica dal sapore realmente "next-gen" per l'epoca, Heavenly Sword puntava forte anche sulla narrativa, con un racconto dai toni epici e personaggi dalla caratterizzazione sofisticata. Splendido anche il character design della protagonista Nariko e della sua amica Kai, che misero in evidenza il talento e la creatività di Ninja Theory nel creare personaggi con uno stile unico e capace di catturare l'attenzione dei giocatori con un semplice sguardo. Ciliegina sulla torta, il coinvolgimento dell'attore Andy Serkis non solo come interprete dell'antagonista Re Bohan, ma anche tra gli sceneggiatori del gioco.

Eppure, nonostante le tante buone premesse, Heavenly Sword non riuscì a rivelarsi quel grande successo che poteva e doveva essere. A non convincere appieno, infatti, fu il suo gameplay: l'opera Ninja Theory era sostanzialmente una "versione light" di God of War senza però l'impatto ed il ritmo della serie Santa Monica Studio, ed anche il forte utilizzo di Quick Time Events non aiutò il gioco ad elevarsi in ambito gameplay. Gli sviluppatori concentrarono inoltre molti sforzi sui sensori di movimento del Sixaxis (il controller originale di PS3), che hanno un ruolo centrale all'interno dell'opera, tuttavia la loro implementazione non avvenne in maniera impeccabile, creando al contrario non pochi grattacapi a più giocatori.

Nonostante un'accoglienza della critica internazionale nel complesso molto buona (il gioco ha una media di 79 su Metacritic), la sensazione fu che Heavenly Sword non rispettò le elevate aspettative della vigilia, finendo dunque ben presto in secondo piano. E nonostante ci fossero piani per dare vita ad una serie vera e propria, Heavenly Sword 2 non divenne mai realtà e la serie fu dunque abbandonata, con Ninja Theory che passò oltre concentrandosi su altri brand.

E voi che ricordi avete di Heavenly Sword? Vi sarebbe piaciuto giocare un secondo episodio? Diteci la vostra nei commenti!