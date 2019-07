Heavy Rain: la versione PC supera di gran lunga quella PS4, secondo Digital Foundry

Il rapporto di esclusività che legava Sony e Quantic Dream è terminato da un bel po' di mesi ormai, e Heavy Rain è finalmente approdato su PC in esclusiva per Epic Games Store. La redazione di Digital Foundry ne ha subito approfittato per passare sotto la lente d'ingrandimento il comparto tecnico della nuova versione.

Dall'analisi è emerso che la versione PC rappresenta un grande passo in avanti rispetto all'edizione uscita su PlayStation 4 nel marzo del 2016. Le migliorie più evidenti, come facilmente immaginabile, risiedono nella risoluzione, che su PC può raggiungere un valore pari a 4K, e il framerate, che di base arriva a 60fps. Volendo, i più smanettoni possono intervenire sul file di configurazione .ini e sbloccare framerate ancora maggiori. Su PlayStation 4, ricordiamo, Heavy Rain non va oltre i 1080p a 30fps. Inoltre, non ha mai ricevuto il supporto a PS4 PRo.

La versione PC vanta anche un anti-aliasing più efficiente (FXAA, SMAA, MSAA 2x, MSAA 4x, MSAA 8x) e un'Occlusione Ambientale di maggior qualità, che può essere settata su HDAO e HBAO. Su PlayStation 4 la resa è simile a quella dell'impostazione HDAO, ma il vero passo in avanti è possibile grazie ad HBAO. Com'è lecito attendersi da un titolo nato su PlayStation 3, le performance sono ottime anche su schede di fascia-medio bassa. È sufficiente una NVIDIA GTX 1060 per ottenere una presentazione in 4K e 60fps, con HBAO attivo e anti-aliasing SMAA, con solamente qualche calo nelle scene più complesse. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a guardare la video analisi allegata in cima alla notizia. Potete inoltre valutare personalmente come gira sul vostro PC grazie alla demo gratuita di Heavy Rain disponibile su Epic Games Store.