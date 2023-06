Heavy Rain vs Beyond vs Detroit: qual è il tuo gioco Quantic Dream preferito?

Seppur attivi dal 1997, sono pochi i giochi che Quantic Dream ha sviluppato nel corso degli anni: dopo essersi fatti conoscere con The Nomad Soul e Fahrenheit, è con Heavy Rain che lo studio francese ottiene la sua consacrazione, consolidata poi dalle opere successive quali Beyond Two Souls e Detroit Become Human.

Heavy Rain, Beyond e Detroit vengono considerati punti di riferimento nel genere delle avventure narrative basate su scelte e decisioni che plasmano l'evolversi degli eventi, ed hanno ottenuto grandi apprezzamenti da parte di critica e pubblico. Ma quale delle tre produzioni Quanti Dream ritenete sia la migliore?

E' indubbio che Heavy Rain abbia segnato l'esperienza videoludica di numerosi giocatori. Pubblicato nel 2010 su PlayStation 3, raccontava la storia di quattro personaggi ben diversi tra loro, ma accomunati dalla stessa misteriosa figura: l'assassino degli origami, un serial killer di giovanissime vittime operativo nella stagione autunnale più piovosa. Il figlio di Ethan Mars è uno dei bambini rapiti dal killer: l'uomo ha dunque solo pochi giorni di tempo per scoprire dove si trova Shaun prima che l'acqua piovana riempia la sua prigione facendolo morire affogato. Nel mentre, l'agente FBI Norman Jayden, la giornalista Madison Paige ed il detective privato Scott Shelby portano avanti le loro indagini per risalire all'identità dell'assassino. Una storia appassionante, scelte cruciali che possono decidere anche la sorte di alcuni personaggi, ed una nutrita serie di finali alternativi hanno reso Heavy Rain uno dei titoli più apprezzati della sua epoca.

Il successo di Heavy Rain porterà Quantic Dream a voler alzare ancora di più l'asticella dei loro racconti: con Beyond Two Souls, datato 2013 e sempre per PS3, il team di David Cage proverà a raccontare una storia ancora più intima e profonda incentrata sulla figura di Jodie Holmes (interpretato da Elliot Page), una ragazza dai poteri sovrannaturali derivanti da Aiden, una figura incorporea che la accompagna sin dalla nascita. La storia salterà attraverso varie fasi della vita di Jodie, che prova a vivere un'esistenza normale nonostante i suoi poteri. Rispetto ad Heavy Rain, dunque, la trama vede la sola Jodie come personaggio principale (pur essendoci alcune sequenze in cui si controlla Aiden), risultando quindi più limitata come scelte ed epiloghi ma regalando comunque alcuni momenti dall'alto tasso di coinvolgimento e drammaticità. Nel cast compare anche Willem Dafoe, nelle vesti del ricercatore Nathan Dawkins specializzato nel paranormale.

E' invece del 2018 l'opera più recente di Quantic Dream: Detroit Become Human fa il suo esordio su PlayStation 4 e torna a raccontare una storia profonda ed articolata dal punto di vista di protagonisti multipli. Ambientato in un futuro prossimo in cui il genere umano convive con gli androidi, divenuti un elemento cruciale della società e di conseguenza fonte di polemiche e controversie etiche, morali e deontologiche, Detroit ci mette nei panni di tre "robot": Connor, Kara e Markus, che si ritroveranno tutti coinvolti in una ribellione degli androidi ai soprusi degli umani dopo che quest'ultimi iniziano a sviluppare una propria autocoscienza. Con quest'opera, Quantic Dream raggiunge una ramificazione di scelte mai toccata prima con le sue precedenti produzioni, con la maggior parte delle sequenze della storia che possono avere esiti continuamente diversi anche compiendo la più piccola delle azioni. Ciò comporta dunque una notevole varietà di epiloghi, permettendo così ad ogni utente di poter plasmare in maniera articolata la propria storia dagli esiti imprevedibili. La nostra recensione di Detroit Become Human vi spiega perché si tratta di un'avventura meritevole di essere vissuta.

Diteci la vostra: qual è la miglior produzione Quantic Dream tra le tre prese in esame? Raccontateci delle vostre esperienze con i titoli dello studio francese, nella speranza di scoprire quanto prima se Star Wars Eclipse sarà davvero il gioco Quantic Dream più ambizioso di sempre.