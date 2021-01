Hell is Others vi invita a Century City: l'incubo prenderà vita in Early Access nel 2021

Dalle fucine creative di Strelka Games e Yonder giunge l'annuncio di Hell is Others, una intrigante produzione che punta ad accompagnare il pubblico in un'avventura permeata di inquietudine.

Definito dal team di sviluppo come "un simulatore di vita quotidiana in un incubo multigiocatore, ambientato in una città dove il sangue è la risorsa principale", il titolo vede come ambientazione principale la metropoli di Century City. Qui vive Adam Smithson, un uomo che al sicuro della propria abitazione vive ogni giorno la medesima routine. Tra la musica trasmessa da un vetusto grammofono e le sue amate piante, il protagonista di Hell is Others è tuttavia costretto a recarsi quotidianamente nella "città in cui puoi realizzare i tuoi incubi". Tutto cambia quando, al risveglio, trova sul tavolo un misterioso bonsai di magnolia: nessuno regala nulla senza un motivo a Century City.



Da questo momento, per cercare di accudire la piantina, Adam si avventurerà sempre più spesso tra le vie della metropoli. Questo vuol dire fronteggiare oscuri pericoli: da un lato le "Cose", mostruosità dall'origine sconosciuta, dall'altro gli "Altri", ovvero altri giocatori assetati di sangue, letteralmente. In Hell is Others, l'unica risorsa che conta è infatti proprio il sangue, utilizzato come moneta di scambio per ottenere denaro in banca, per compare oggetti utili o per inaffiare...piante di proiettili!



Il peculiare titolo non dispone al momento di una data di pubblicazione definitiva, ma i giocatori potranno presto averne un assaggio. Hell is Others è infatti atteso su Steam in Early Access nel corso del 2021.