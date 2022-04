Hell is Us, tra guerra e sovrannaturale: trama e gameplay per la nuova IP in UE5

A stretto giro dall'annuncio di Hell is Us, Jonathan Jacques-Belletete, veterano della serie Deus Ex, è pronto a raccontare molti dettagli della nuova IP di Rogue Factor.

Intervistato dalla redazione di Game Informer USA, il Creative Director ha infatti condiviso moltissime informazioni su questa intrigante produzione realizzata in Unreal Engine 5. Scopriamo così che Hell is Us sarà ambientato in una versione alternativa degli anni Novanta, in uno "Stato eremita", isolatosi dal resto del mondo per centinaia di anni. Il protagonista del gioco - ancora senza nome - è originario proprio di questo angolo di mondo, ma non vi ha mai messo piede. I suoi genitori, infatti, lo hanno non solo abbandonato, ma anche fatto superare la frontiera.



Ormai cresciuto, l'uomo ha trovato una casa nel mondo militare, dove si occupa di missioni di peacekeeping ai quattro angoli del globo. Con lo scoppio di una violenta guerra civile nel suo Paese natale, il protagonista di Hell is Us decide di sfruttare il caos per farvi ritorno e cercare una risposta alle sue molte domande. Il soldato scopre così che al cuore dello Stato si cela una duplice violenza: oltre agli orrori della guerra civile scatenata dagli esseri umani, inquietanti entità sovrannaturali si stanno diffondendo senza controllo. Per fronteggiarle, i giocatori dovranno rinunciare alle armi da fuoco - inefficaci contro le creature - e imbracciare spade, asce e altri strumenti di lotta ravvicinata. A supporto del protagonista, troveremo però anche un utile drone, in grado - tra le altre cose - di distrarre il nemico.

Nonostante la recente pubblicazione di un teser trailer di Hell is Us, Rogue Factor conferma che lo sviluppo del titolo richiederà ancora diversi anni. Nessuno spazio dunque per finestre di uscita o piattaforme di riferimento, anche se l'impiego dell'UE 5 sembra se non altro suggerire l'arrivo di Hell is Us su PC, PS5 e Xbox Series X|S.