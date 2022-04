Hell is Us si presenta: la nuova IP in UE5 dall'Art Director della serie Deus Ex

Mentre Marvel's Guardians of the Galaxy viene eletto Gioco dell'Anno ai CGA, l'ex Art Director di Eidos Montréal Jonathan Jacques-Belletête si pone alla guida di un nuovo progetto fuori dall'orbita di Square Enix.

Veterano della serie Deux Ex, con trascorsi su Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided, lo sviluppatore ha infatti iniziato un'avventura professionale presso Rogue Factor, dove ha assunto l'incarico di Direttore Creativo per una nuova IP. Con il titolo di Hell is Us, quest'ultima è stata presentata al pubblico con un primo teaser trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Hell is Us trasporterà i giocatori in uno scenario bellico, in cui una guerra civile si tramuta in qualcosa di ancora più spaventoso, quando creature sovrannaturali entrano in scena. A causare il dramma sembra essere stato un evento noto come "La Calamità". Per scoprirne la vera natura, i giocatori si ritroveranno a padroneggiare speciali armi ed equipaggiamenti, in un Action Adventure che punta a restituire al pubblico un genuino senso di avventura e smarrimento. In Hell is Us, non vi sarà dunque spazio per diari legati alle quest o per dettagliati indicatori geografici a schermo. Il tutto, conferma Joathan Jacques-Belletete, sarà plasmato con l'Unreal Engine 5, andando ad ampliare la lista dei giochi confermati in UE5.

Hell is Us è al momento privo di una data di lancio specifica, ma Rogue Factor punta a rendere l'avventura disponibile nel corso del 2023. Il prossimo anno, la nuova IP approderà su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.