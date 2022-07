Hell is Us: il setting dell'action in Unreal Engine 5 al centro di un nuovo trailer

Uno dei numerosi protagonisti del recente Nacon Connect 2022 è stato proprio Hell is Us, progetto molto interessante il cui annuncio risale allo scorso aprile. Nel corso dell'evento è stata mostrata una video intervista al creative director, il quale ha svelato nuove informazioni sulle ambientazioni che faranno da sfondo all'avventura.

Jonathan Jacques-Belletête, noto al pubblico per aver ricoperto il ruolo di art director per Deus Ex: Human Revolution e Deus Ex: Mankind Divided, ha parlato dell'importanza dell'esplorazione nel gioco realizzato in Unreal Engine 5, il quale proporrà un semi open world. Per quello che riguarda invece il tema centrale della produzione, ovvero il modo in cui le relazioni umane vengono a modificarsi durante un conflitto. Non meno importante sarà il combat system, che si baserà sugli scontri corpo a corpo malgrado l'ambientazione contemporanea. Tutti i combattimenti avranno come bersagli creature non umane, poiché l'intenzione del director è sempre stata quella di non far eliminare al protagonista altri esseri umani.

Prima di lasciarvi all'intervista, vi ricordiamo che Hell is Us è in arrivo su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC nel corso del prossimo anno.

