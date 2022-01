Hell Let Loose: l'IP è stata acquistata da Team17, nuovi progetti in arrivo?

Il publisher Team17 ha annunciato di aver acquistato l'IP di Hell Let Loose, lo sparatutto in prima persona sviluppato da Black Matter che si è distinto per un approccio al gameplay fortemente realistico e simulativo, disponibile su PC da luglio 2021 ed arrivato anche su PS5 e Xbox Series X/S il successivo ottobre.

Tutti i diritti e gli asset del gioco appartengono ora all'etichetta inglese, che ha svolto il ruolo di publisher sin da quando Hell Let Loose non è arrivato su PC nel 2019 in versione early access, per poi occuparsi anche della versione completa del 2021 (e potete a tal proposito leggere la nostra recensione di Hell Let Loose per farvi un'idea più chiara sul progetto).

Con l'acquisto dell'IP, Team17 può adesso gestirla a proprio piacimento, e non sono quindi da escludere possibili nuovi contenuti tramite DLC, potenziali seguiti ed ulteriori opportunità commerciali: che tra queste possa esserci anche una uscita su PS4 e Xbox One di Hell Let Loose, nonostante per ora l'ipotesi sia sempre stata esclusa? Nel frattempo lo sviluppatore Black Matter ha già confermato che continuerà a lavorare sulla serie in collaborazione con Team17.

La compagnia britannica ha inoltre acquistato anche lo studio indipendente The Label, specializzato principalmente sul mercato mobile. Le due operazioni sono costate a Team17 un totale di 102 milioni di dollari.