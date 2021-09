Hell Let Loose: l'Open Beta parte su PS5 il 16 settembre, i dettagli

Dopo essere già stato pubblicato su PC a luglio, Hell Let Loose si prepara a debuttare su console ad ottobre. Lo sparatutto bellico ambientato durante il secondo conflitto mondiale potrà essere testato con mano in anteprima dai giocatori PlayStation 5 grazie all'imminente fase di Open Beta.

La battaglia della Foresta di Hürtgen avrà luogo tra il 16 e il 20 settembre durante l’open beta di Hell Let Loose, in esclusiva su PlayStation 5. La beta permette di giocare in una delle modalità che verranno lanciate il mese prossimo, Warfare, che prevede l’occupazione di metà mappa da parte di ognuno dei due schieramenti. Da lì in poi, essi dovranno respingere gli avversari e accaparrarsi il territorio nemico finché non avranno raggiunto la propria base o avranno occupato più terreno prima della fine del tempo. Mentre i due schieramenti composti da 50 giocatori combattono fra fossati, rifugi e trincee in ogni centimetro di territorio, la comunicazione sarà fondamentale per assicurarsi un vantaggio e, infine, la vittoria. Hell Let Loose non è un’esperienza che si basa sul rapporto uccisioni/morti, ma sul lavoro di squadra e la comunicazione.

L’esperienza di Hell Let Loose sarà amplificata grazie all’esclusiva funzionalità del controller DualSense e delle cuffie Pulse 3D di PlayStation 5, che renderanno il gioco ancora più immersivo.

Hell Let Loose, già disponibile su PC, arriverà su Playsation 5 e Xbox Series X|S il 5 ottobre. Secondo le speculazioni degli utenti, lo shooter potrebbe arrivare gratis nella lineup del PS Plus del prossimo mese. Per ulteriori approfondimenti sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hell Let Loose per PC.