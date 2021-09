Hell Let Loose per console nextgen: la simulazione di guerra alla prova su PS5

Abbiamo provato l'open beta su PS5 di Hell Let Loose,lo sparatutto simulativo che cerca di replicare le sensazioni di un vero conflitto a fuoco durante la seconda guerra mondiale. Come se la cava su console next gen?

In vista dell'uscita di Hell Let Loose su PS5 e Xbox Series X/S, prevista per il 5 ottobre, la fase di beta testing offerta dagli sviluppatori di Black Matter ci ha permesso di sviscerare nel dettaglio gli elementi ludici e contenutistici più importanti di questo titolo.

Nonostante le premesse e le elevate aspettative, l'ultima fatica digitale della software house australiana non ha saputo convincerci appieno, specie in funzione degli innumerevoli problemi che ne funestano il gameplay. Pur trattandosi di una versione preliminare, è davvero impossibile ipotizzare la chiusura di tutti i bug e glitch dell'Open Beta con la patch che ne accompagnerà il lancio ufficiale, e questo per tacere degli interventi necessari per raddrizzare le storture del sistema di progressione e rivedere le evidenti incongruenze riscontrate nelle meccaniche sparatutto.

Se volete saperne di più su questo interessante sparatutto ad ambientazione bellica e sulle ambizioni che ne accompagnano lo sviluppo, oltre al video in apertura di notizia sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la nostra prova PS5 di Hell Let Loose a firma di Michelangelo Casto.