Hell Let Loose: lo shooter bellico ha una data di lancio su PS5 e Xbox Series X|S

Già disponibile su PC dal 27 luglio, Hell Let Loose, la nuova simulazione bellica di Team17 e Black Matter Party, ha ricevuto una data di lancio ufficiale per le versioni console PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Lo shooter multiplayer online ambientato durante il secondo conflitto mondiale sarà disponibile nei formati PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 5 ottobre con supporto al cross-play tra le due piattaforme. I possessori della console Microsoft possono già effettuare il preordine del gioco, così da assicurarsi al lancio lo sblocco di oggetti cosmetici extra inclusi nel pacchetto scaricabile "The Silver Vanguard". Prima del debutto definitivo, avrete l'occasione di provare con mano lo shooter nel corso della fase Open Beta che si terrà dal 16 al 20 settembre esclusivamente su PlayStation 5.

"L'open beta per PlayStation 5 fornirà un brutale assaggio di guerra, poiché entrambe le parti combatteranno per la vittoria sulla mappa della foresta di Hurtgen in modalità Warfare, che vede ogni fazione iniziare la battaglia occupando metà della mappa. Da lì, dovranno respingere gli avversari e assicurarsi il territorio nemico fino a raggiungere la loro base, o mantenere la maggior parte del terreno fino allo scadere del tempo. Al lancio, Warfare sarà affiancato dalla modalità Offensive in cui una fazione svolge il ruolo di attaccante e l'altra da difensore".

In attesa di poter testare le versioni console, vi rimandiamo alla nostra Recensione di Hell Let Loose per PC.