Hell Let Loose: il simulatore bellico esce dall'Early Access

L'Accesso Anticipato di Hell Let Loose è giunto al termine dopo circa un anno ed è ora possibile per tutti i possessori del gioco su Steam aggiornare alla versione 1.0, la quale propone una corposa serie di novità.

Lo sparatutto con visuale in soggettiva caratterizzato da meccaniche di gameplay che lo rendono particolarmente realistico è infatti disponibile nella sua versione finale e l'ultimo aggiornamento, disponibile dallo scorso 27 luglio 2021, ha introdotto le forze armate sovietiche, le mappe Stalingrad e Kursk, un rework della mappa Sainte-Marie-du-Mont e una serie di migliorie alle armature.

Come se non bastasse, gli sviluppatori hanno confermato che chiunque giocherà il titolo entro e non oltre il prossimo 10 agosto 2021 riceverà in forma gratuita il contenuto aggiuntivo che prende il nome di Silver Vanguard e contiene i seguenti oggetti:

Armata tedesca - uniformi "Rolled sleeves" per 11 classi.

Armata USA - giacca "Hell on Wheels" per Tank Commander e Tank Crew

Armata sovietica - elmo Ssh-40 Ameba

Prima di lasciarvi al filmato d'annuncio dell'ultimo contenuto aggiuntivo di Hell Let Loose, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche un provato di Enlisted, altro sparatutto bellico che può essere giocato gratuitamente su PC e console.