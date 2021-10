Hell Let Loose uscirà anche su PS4 e Xbox One? Sembra proprio di no

Hell Let Loose è un gioco piuttosto in vista in questo periodo grazie alla sua aggiunta nella lineup dei giochi gratis PlayStation Plus di ottobre 2021, sono in molti però a chiedersi se il gioco arriverà anche su console di vecchia generazione come PS4 e Xbox One.

La risposta a questa domanda per il momento è negativa, almeno stando alle parole del CEO di Black Matter pronunciate durante una recente intervista. Hell Let Loose è nato come gioco per PC e portare il tutto su console di attuale generazione (PS5 e Xbox Series X/S) è stato parecchio complicato, una sfida che ha richiesto un lavoro piuttosto intenso sotto vari fronti e lo studio non pensa valga la pena affrontare ulteriori ostacoli per portare il gioco su hardware meno performanti.

Il CEO di Black Matter non chiude totalmente la porta ad un possibile lancio di Hell Let Loose su PlayStation 4 e Xbox One, al momento la compagnia è incentrata sulle versioni per PC e console next-gen, è difficile però pensare che in futuro possa valere la pena effettuare un porting considerando che il mercato software delle piattaforme di vecchia generazione è piuttosto stagnante nell'ultimo periodo.

Oltretutto Hell Let Loose non sembra aver riscosso un particolare successo al debutto su console, nonostante le buone intenzioni dello studio il gioco non sembra essere riuscito a fare presa su un pubblico vasto.