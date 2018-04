Hellbalde e Don't Starve Mega Pack tra le principali novità della settimana su Xbox Store

Puntuale come sempre, il buon Larry "Major Nelson" Hryb ci tiene aggiornati sulle principali novità dell'Xbox Store. Questa settimana, tra i tanti titoli, sono arrivati anche Hellblade: Senua's Sacrifice e Don't Starve Mega Pack

Nuovi Giochi Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili per l'acquisto su Xbox Store:

Deep Ones

Ys Origin

Earthlock

Bombslinger

Robocraft Infinity

Hellblade: Senua’s Sacrifice

ACA NEOGEO

Regalia: Of Men And Monarchs

Don’t Starve Mega Pack

Casey Powell Lacrosse 18

I, Hope

Nuovi Preordini Xbox One

Tutti i giochi indicati di seguito sono ora disponibili al preordine su Xbox Store:

Die For Valhalla!

DragoDino

Nella giornata di ieri hanno preso il via anche i nuovi Deals with Gold con protagonisti titoli del calibro di Rise of the Tomb Raider, Ghost Recon Wildlands e The Elder Scrolls V: Skyrim. Ricordiamo che gli abbonati Xbox Live Gold possono scaricare gratis The Witness (dall'1 al 30 aprile), Assassin's Creed Syndicate (dal 16 aprile al 15 maggio) e Dead Space 2 (dal 16 al 13 aprile).