Hellblade 2: Andrew Watkins lascia Naughty Dog per unirsi a Ninja Theory

Il team di sviluppo di Senua's Saga Hellblade 2 accoglie un nuovo, prestigioso membro: si tratta di Andrew Watkins, sviluppatore di Naughty Dog che ha ricoperto l'incarico di Environmental Artist presso la software house di Sony che ha dato forma, tra le altre, alle serie di Uncharted e The Last of Us.

Come si evince dall'aggiornamento del suo profilo LinkedIn, Watkins ha assunto il ruolo di Senior Environment Artist tra le fila di Ninja Theory dal mese di dicembre del 2019, dopo aver trascorso gli ultimi otto anni e mezzo (più precisamente da febbraio 2011 e settembre 2019) nello staff di Naughty Dog.

L'avanzato stadio di sviluppo di The Last of Us Parte 2 ci induce a credere che Watkins abbia dato seguito alla sua volontà di abbandonare il team di Santa Monica solo dopo aver completato il suo incarico legato al kolossal con protagonista Ellie che, lo ricordiamo, è destinato ad approdare su PlayStation 4 il 29 maggio. Nell'ottobre dello scorso anno, d'altronde, anche l'animatore Jonathan Cooper lasciò Naughty Dog ritenendo ormai conclusa la sua esperienza nell'azienda e nel progetto di TLOU2.

Andrew Watkins, di conseguenza, ha già iniziato la sua nuova esperienza professionale negli studi britannici di Ninja Theory, anche se non sappiamo se è tra gli artefici del suggestivo (e inquietante) video di annuncio di Senua's Saga Hellblade 2.