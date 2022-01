Hellblade 2: un nuovo artwork svela uno splendido paesaggio costiero

Dopo averci mostrato una serie di scatti in Unreal Engine 5 di Senua's Saga: Hellblade 2, il team di sviluppo dell'esclusiva Microsoft torna a far parlare del gioco grazie ad un bellissimo artwork.

L'immagine in questione, realizzata dall'artista del Team Ninja Marco Teixeira, ci mostra uno splendido paesaggio che potremo visitare nel corso dell'avventura, ovvero un piccolo villaggio sulla costa. A rendere affascinante il disegno è lo stato in cui versa questo luogo, dal momento che si tratta palesemente di uno scenario distrutto da una lunga battaglia. Oltre alle case del villaggio devastate dalle fiamme, sullo sfondo vediamo un lungo fiume di lava, carcasse di animali e il mare in tempesta. Grazie ad un artwork del genere possiamo immaginare che il team di sviluppo stia curando con grande attenzione gli scenari che faranno da sfondo al nuovo viaggio della giovane protagonista.

Prima di lasciarvi all'artwork in questione, vi ricordiamo che il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale e arriverà esclusivamente su PC, Xbox One e Xbox Series X|S raggiungendo sin dal day one il catalogo di PC e Xbox Game Pass come tutte le esclusive del colosso di Redmond.

